Apéro-rencontre avec Laurence et François Barruel 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 29 juillet 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Apéro-rencontre Samedi 29 Juillet à 18h avec la photographe altiligérienne Laurence et François Barruel pour la sortie de son livre « Anes, tendres âmes » Entrée libre..

2023-07-29 18:00:00 fin : 2023-07-29 . .

8, Place de la fontaine Librairie « Dans la forêt »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Apéro-rencontre Saturday July 29 at 6pm with Altiligérienne photographer Laurence and François Barruel for the release of her book « Anes, tendres âmes » Free admission.

Apéro-rencontre Sábado 29 de julio a las 18:00 h con la fotógrafa altiligense Laurence y François Barruel para celebrar la publicación de su libro « Anes, tendres âmes » Entrada libre.

Apéro-Treffen Samstag, 29. Juli um 18 Uhr mit der Fotografin Laurence et François Barruel aus dem Altiligère anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches « Anes, tendres âmes » Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay