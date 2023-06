Apéro-Rencontre avec Odile Dutrey 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu, 16 juin 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

La Librairie dans la Forêt vous invite à venir rencontrer Odile Dutrey, autrice de « Vivantes, des femmes migrantes racontent » paru aux éditions l’Harmattan. Vendredi 16 juin..

2023-06-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

8, Place de la fontaine Librairie « Dans la forêt »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Librairie dans la Forêt invites you to meet Odile Dutrey, author of « Vivantes, des femmes migrantes racontent », published by l’Harmattan. Friday, June 16th.

La Librairie dans la Forêt le invita a conocer a Odile Dutrey, autora de « Vivantes, des femmes migrantes racontent », publicado por l’Harmattan. Viernes 16 de junio.

Die Librairie dans la Forêt lädt Sie zu einem Treffen mit Odile Dutrey ein, der Autorin von « Vivantes, des femmes migrantes racontent », erschienen im Verlag l’Harmattan. Freitag, 16. Juni.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay