CONFÉRENCE ‘LA GRANITERIE ISIDORE ETIENNE’ 8 place de l ‘hotel de ville Le Val-d’Ajol, 8 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Conférence « La graniterie Isidore ETIENNE », animée par Cyrille DELANGE, géologue

Le vendredi 08 décembre 2023 à 20h30 aux Epinettes.

Adhésion familiale annuelle MJC 8€ / GRATUIT pour les adhérents + familles

ou 5€ la conférence pour les non-adhérents.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . 5 EUR.

8 place de l ‘hotel de ville les épinettes 1er étage

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Conference « La graniterie Isidore ETIENNE », hosted by Cyrille DELANGE, geologist

Friday, December 08, 2023 at 8:30pm at Les Epinettes.

MJC annual family membership 8? / FREE for members + families

or 5? per lecture for non-members.

Conferencia « La graniterie Isidore ETIENNE », a cargo de Cyrille DELANGE, geólogo

Viernes 08 de diciembre de 2023 a las 20:30 h en Les Epinettes.

Abono familiar anual MJC 8? / GRATUITO para socios + familias

o 5? por conferencia para los no socios.

Vortrag « Die Granitfabrik Isidore ETIENNE », geleitet von Cyrille DELANGE, Geologe

Freitag, den 08. Dezember 2023 um 20:30 Uhr in Les Epinettes.

Jährliche Familienmitgliedschaft im MJC 8 / GRATIS für Mitglieder und Familien

oder 5? pro Vortrag für Nicht-Mitglieder.

