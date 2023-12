Fourvière, la Région des Lumières 8 place de Fourvière Lyon 5e Arrondissement, 4 décembre 2023, Lyon 5e Arrondissement.

Du 14 au 30 décembre 2023, le Festival Région des Lumières revient cet hiver avec une création unique en 3D, où la basilique est mise en lumière dans une ode au féminin : « Fourvière en voix »..

From December 14 to 30, 2023, the Festival Région des Lumières returns this winter with a unique 3D creation, where the basilica is illuminated in an ode to the feminine: « Fourvière en voix ».

Del 14 al 30 de diciembre de 2023, el Festival Région des Lumières regresa este invierno con una creación única en 3D, en la que la basílica se ilumina en una oda a la mujer: « Fourvière en voix ».

Vom 14. bis 30. Dezember 2023 kehrt das Festival Région des Lumières in diesem Winter mit einer einzigartigen 3D-Kreation zurück, bei der die Basilika in einer Ode an die Frauen beleuchtet wird: « Fourvière en voix » (Fourvière in Stimmen).

