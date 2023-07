FÊTE NATIONALE 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze, 14 juillet 2023, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle

Célébrations de la Fête Nationale à Cirey-sur-Vezouze avec, au programme : rando 5 et 10 km avec le Club Vosgien, concours de pétanque, animation musicale, jeux de kermesse et château gonflable. Feu d’artifice en soirée.

Restauration midi et soir.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 09:30:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

8 Place Chevandier Salle des Fêtes

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Fête Nationale celebrations in Cirey-sur-Vezouze with 5 and 10 km hikes with Club Vosgien, pétanque competition, musical entertainment, fairground games and bouncy castle. Fireworks in the evening.

Catering for lunch and dinner.

Fiesta Nacional en Cirey-sur-Vezouze con senderismo de 5 y 10 km con el Club Vosgien, competición de petanca, animación musical, juegos de feria y castillo hinchable. Por la noche, fuegos artificiales.

Catering para el almuerzo y la cena.

Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Cirey-sur-Vezouze mit folgendem Programm: 5- und 10-km-Wanderung mit dem Club Vosgien, Boule-Wettbewerb, musikalische Unterhaltung, Kirmes-Spiele und Hüpfburg. Feuerwerk am Abend.

Restauration mittags und abends.

