10€ adhérent et 13 non adhérent

avec EviDan’S 8 place camille Gervais, Anneyron (26) 8, Place Camille Gervais 8 place camille Gervais, 26140 Anneyron, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40755 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] devouvrir le monde da la danse par le biais de chorégraphies venues d’ailleurs. Squares, longways, rondes lignes, toutes les formes accueillent de très belles musiques et les pas de valse, de bourrées, marchés vous accompagneront tout au long de la journée du Samedi 18 février de 9h30 à 17h30 Repas tiré du sac, à partager si vous le souhaitez ! prevoir son couvert Accueil à partir de 15 ans (accompagné) Bonne ambiance assurée Prévoir les 22 et 23 avril pour un nouveau projet ! Animation : Marie Thé Marqué Maufroy source : événement stage de danses du Monde publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T09:30:00+01:00

2023-02-18T17:30:00+01:00

Détails
Lieu
8 place camille Gervais, Anneyron (26)
Adresse
8, Place Camille Gervais
8 place camille Gervais, 26140 Anneyron, France

