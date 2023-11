À PLEIN GAZ 8 Place Benoît Arzac Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cie Le Bruit des Gens.

Monologue d’un propriétaire d’une bonbonne de gaz qui veut faire partager aux spectateurs sa vision de la destruction du monde..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . 13 EUR.

8 Place Benoît Arzac Place

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Monologue by the owner of a gas cylinder who wants to share with the audience his vision of the destruction of the world.

Monólogo del propietario de una bombona de gas que quiere hacer partícipe al público de su visión de la destrucción del mundo.

Monolog eines Besitzers einer Gasflasche, der die Zuschauer an seiner Vision von der Zerstörung der Welt teilhaben lassen will.

