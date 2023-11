Lecture-rencontre avec Magali BONNY EBOUMBOU 8 Place Aristide Briand Valréas, 1 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Elles en Caractères, vous propose une lecture-rencontre, le vendredi 1er décembre à 18h, dans le salon d’honneur du Château de Simiane, à Valréas, avec Magali Bonny Eboumbou, alias M’Be, qui viendra nous présenter son premier roman « Amis d’enfance »..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

8 Place Aristide Briand Château de Simiane

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Elles en Caractères, invites you to a reading/meeting on Friday December 1 at 6pm, in the Salon d’Honneur of the Château de Simiane, Valréas, with Magali Bonny Eboumbou, alias M’Be, who will present her first novel « Amis d’enfance ».

Elles en Caractères organiza una lectura/encuentro el viernes 1 de diciembre a las 18.00 h en el salón VIP del Château de Simiane, en Valréas, con Magali Bonny Eboumbou, alias M’Be, que presentará su primera novela, Amis d’enfance.

Elles en Caractères, bietet Ihnen am Freitag, den 1. Dezember um 18 Uhr im Ehrensaal des Château de Simiane in Valréas ein Lese-Treffen mit Magali Bonny Eboumbou, alias M’Be, an, die uns ihren ersten Roman « Amis d’enfance » vorstellen wird.

