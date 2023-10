Concert « Dream and Swing » 8 Place Aristide Briand Valréas, 21 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Concert donné dans le Salon d’Honneur du Château de Simiane et organisé par le Club Arts et Rencontres.

Avec Aurélie JARJAYE, Soprano, Jonathan GLEYSE, Clarinettiste, Marc GARETTO, Piano..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

8 Place Aristide Briand Château de Simiane

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert given in the Salon d’Honneur of the Château de Simiane and organized by the Club Arts et Rencontres.

With Aurélie JARJAYE, Soprano, Jonathan GLEYSE, Clarinettist, Marc GARETTO, Piano.

Concierto ofrecido en el Salón de Honor del Castillo de Simiane y organizado por el Club Arts et Rencontres.

Con Aurélie JARJAYE, soprano, Jonathan GLEYSE, clarinetista, Marc GARETTO, piano.

Konzert im Ehrensaal des Schlosses von Simiane, organisiert vom Club Arts et Rencontres.

Mit Aurélie JARJAYE, Sopran, Jonathan GLEYSE, Klarinettist, Marc GARETTO, Klavier.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes