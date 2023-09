Remise du Prix Pauline de Simiane 2023 8 Place Aristide Briand Valréas, 7 octobre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le prix Pauline de Simiane, créé par Elles en Caractères, récompense chaque année, un premier roman, d’une auteurE.

Le Prix sera remis dans le Salon d’Honneur du château de Simiane..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

8 Place Aristide Briand Château de Simiane

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Pauline de Simiane Prize, created by Elles en Caractères, is awarded each year to a first novel by an author.

The prize will be awarded in the Salon d’Honneur of the Château de Simiane.

El Premio Pauline de Simiane, creado por Elles en Caractères, se concede cada año a la primera novela de un autor.

El premio se entregará en el Salón de Honor del castillo de Simiane.

Der von Elles en Caractères ins Leben gerufene Prix Pauline de Simiane zeichnet jedes Jahr einen Debütroman einer Autorin aus.

Der Preis wird im Salon d’Honneur des Schlosses von Simiane verliehen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes