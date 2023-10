Salon de l’être 8 Pl. Félix Tempère Blavozy, 4 novembre 2023, Blavozy.

Blavozy,Haute-Loire

Le Censtre socio-culturel de Blavozy organise la 4ème édition du Salon de l’ëtre 2023 « L’art de prendre soin de soi ».

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 19:00:00. EUR.

8 Pl. Félix Tempère centre socio-culturel

Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Censtre socio-culturel de Blavozy organizes the 4th edition of the Salon de l’ëtre 2023 « L’art de prendre soin de soi »

El Censtre socio-culturel de Blavozy organiza la 4ª edición del Salon de l’ëtre 2023 « El arte de cuidarse »

Das Censtre socio-culturel de Blavozy organisiert die 4. Ausgabe des Salon de l’ëtre 2023 « L’art de prendre soin de soi » (Die Kunst, sich um sich selbst zu kümmern)

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay