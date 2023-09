« Les Sentinelles des rivières » 8 Pl. Félix Tempère Blavozy, 23 septembre 2023, Blavozy.

Blavozy,Haute-Loire

A l’occasion des journées « Nettoyons la nature », la municipalité de Blavozy propose des manifestations sur le thème « Les Sentinelles des rivières ».

programme:

– de 9 h 30 à 11 h 30 au centre socioculturel:.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

8 Pl. Félix Tempère centre socio-culturel

Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the « Clean Up Nature » days, the municipality of Blavozy is offering events on the theme of « River Sentinels ».

program:

– 9:30 am to 11:30 am at the sociocultural center:

Con motivo de las jornadas « Limpiemos la Naturaleza », el ayuntamiento de Blavozy organiza actos en torno al tema « Centinelas de los ríos ».

programa:

– de 9.30 a 11.30 h en el centro sociocultural:

Anlässlich der « Clean up the Nature »-Tage bietet die Gemeinde Blavozy Veranstaltungen zum Thema « Die Wächter der Flüsse » an.

programm:

– von 9:30 bis 11:30 Uhr im soziokulturellen Zentrum:

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay