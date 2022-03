8 mars journée internationale des droits des femmes Artisans du monde Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 Mars, Artisans du Monde propose de mettre à l’honneur des coopératives partenaires qui ont des actions en faveur des femmes. Qu’elles soient artisanes ou agricultrices, par leur travail, elles font vivre ces coopératives. Celles-ci, en soutien, s’engagent à les aider en créant une crèche, en leur offrant une protection santé ou bien encore en leur proposant un revenu fixe. Un jeu, proche du memory, permet d’associer, à travers la description de coopératives, des actions qui favorisent la vie des femmes qui y travaillent. Ce jeu sera dans la boutique Artisans du Monde, rue des Poissonniers à Châlons, pendant 15 jours à partir du 8 Mars. Un panier de surprises gourmandes reviendra à la personne qui aura trouvé le plus de bonnes réponses. pendant 15 jours animation autour des coopératives qui ont des actions en faveur des femmes Artisans du monde 6 rue des poissonniers 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

