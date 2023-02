8 mars : « Femmes dans la recherche et recherches sur les femmes » Catégorie d’Évènement: île de France

Le mercredi 08 mars 2023

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, sera cette année consacré à la thématique « Femmes dans la recherche et recherches sur les femmes ». Pour l’édition 2023 de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Ville de Paris souhaite rendre visibles les femmes dans la recherche et les recherches sur les femmes. Il s’agit de dresser un état des lieux de la place des femmes dans la recherche et des études de genre en France, de valoriser des chercheuses inspirantes et les réseaux de chercheuses féministes. Les femmes ont longtemps été exclues du « savoir », et le chemin est encore long car des inégalités demeurent. En effet, les femmes représentent 32% de l’ensemble des personnels de recherche et 28% des chercheur.ses. Alors que 40% des chercheur.ses du public sont des femmes, ce pourcentage se situe à 22% en entreprise. Les proportions diffèrent selon le domaine de recherche, les domaines les plus mixtes étant ceux de la santé et de la chimie (INSEE, 2019). Contact :

