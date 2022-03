8 mars 2022 – Les femmes en première ligne Mairie du 11e arrondissement, 8 mars 2022, Paris.

de 18h30 à 20h30

de 15h00 à 17h00

Le 8 mars est une journée marquant la convergence des luttes menées par les femmes et les hommes du monde entier, pour les droits des femmes et la réduction des inégalités de genre. Cette année, focus sur « Les femmes en première ligne » à la Mairie du 11e.

Ateliers de sophrologie et de shiatsu

Ces ateliers sont réalisés par l’association Etincelle – Rebondir avec un cancer

Où ? en Salle des fêtes de la Mairie du 11e

Quand ? De 15h à 17h

Atelier de chant

Cet atelier de chant est pensé par l’association Existencielles. Il est axé sur l’hymne féministe et une interprétation de la chanson d’Angèle “Balance ton quoi”. En présence d’un pianiste.

Où ? En Salle des fêtes de la Mairie du 11e

Quand ? De 18h30 à 20h30

Vous êtes intéressés ? Merci de réserver via ce mail : contact@existencielles.com

Exposition

Femmes au cœur de l’urgence

Où ? Dans la Galerie de la Mairie du 11e

Quand ? Du 8 mars au 30 mars

Vernissage de l’exposition le 8 mars à 17h

En présence du photographe de l’exposition, Pascal Bachelet

” À l’hôpital, il doit y avoir un docteur pour accueillir, écouter, accoucher, soigner, transférer, réanimer ou opérer, 24 heures sur 24. En fonction de leur spécialité, les médecins sont de garde ou d’astreinte mais tous doivent pouvoir gérer l’urgence, faisant de la permanence des soins une réalité.

Fruit d’un travail réalisé de 2018 à 2021, l’exposition Femmes au cœur de l’urgence propose une plongée dans le quotidien de onze femmes médecins à l’hôpital. Maternité, urgences, anesthésie-réanimation en chirurgie pédiatrique, chirurgie orthopédique et traumatologique, anesthésie-réanimation en chirurgie cardiaque, chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique, médecine légale et sociale : dans chacun de ces services, elles exercent leur métier avec passion, talent, courage. Et avec cœur.

Ce professionnalisme et cet engagement de tous les instants ont été particulièrement éprouvés durant l’épidémie de Covid-19. Dans les services, la notion d’urgence a pris une dimension écrasante, alors qu’il fallait faire face à l’angoisse de l’inconnu, au manque crucial de moyens, à la volonté de prendre soin, coûte que coûte. Une volonté qui est celle de toutes ces femmes qui, jour et nuit, donnent de leur vie pour en sauver d’autres. “

Textes : Anne-Lucie Acar — Photographies : Pascal Bachelet

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum Paris 75011

