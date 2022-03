8 # / Lucifer Sin-Alco / gva / electro clash disc0 Villa Bernasconi Lancy Catégorie d’évènement: Lancy

14 mai 2022 // 20:30 // Prix Libre Lucifer Sin-Alco / gva / electro clash disco Voici un projet qui faut absolument inviter chez vous pour vous assurez des fêtes d’enfer! Un projet qui fait plus de bruit qu’une équipe de foot, si tu n’aimes pas danser c’est vraiment mal barré pour toi! Si tu vas pas au carnaval le carnaval vient à toi! Viens avec ton plus beau déguisement car à 20:30 c’est dress code clounesque et masque interdit! [https://www.facebook.com/Lucifer-Sîn-Alco-2446886935538786](https://www.facebook.com/Lucifer-Sîn-Alco-2446886935538786) [https://www.youtube.com/watch?v=-LrGoJx-AO8](https://www.youtube.com/watch?v=-LrGoJx-AO8)

Voici un projet qui faut absolument inviter chez vous pour vous assurez des fêtes d'enfer! Un projet qui fait plus de bruit qu'une équipe de foot Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Genève Lancy

