Visite de la savonnerie 8 lot. champs Paradis Hauterives, 23 octobre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Découvrez lors de votre visite, le processus de fabrication de savons et de shampoings solides fait par saponification à froid, à la main, issue de l’agriculture biologique. Visite sur réservation..

2023-10-23 10:00:00 fin : 2023-10-23 16:00:00. EUR.

8 lot. champs Paradis Les savons de la Galaure

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During your visit, discover the manufacturing process of solid soaps and shampoos made by cold saponification, by hand, from organic farming. Visits by appointment only.

Durante su visita, descubra el proceso de fabricación de jabones sólidos y champús elaborados por saponificación en frío, a mano, procedentes de la agricultura ecológica. Las visitas deben reservarse con antelación.

Entdecken Sie bei Ihrem Besuch den Herstellungsprozess von Seifen und festen Shampoos, die durch Kaltverseifung von Hand aus biologischem Anbau hergestellt werden. Besichtigung nach vorheriger Anmeldung.

