Balade cyclocontée en Vallée de la Conie 8 Lieu-dit La Brosse Nottonville, 27 juillet 2023, Nottonville.

Nottonville,Eure-et-Loir

Cette année encore la Maison du Tourisme participe à l’évènement Les Échappées à Vélo organisée par la région Centre-Val de Loire le 29 juillet..

Mercredi 2023-07-27 10:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

8 Lieu-dit La Brosse

Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Once again this year, the Maison du Tourisme is taking part in Les Échappées à Vélo, an event organized by the Centre-Val de Loire region on July 29.

Un año más, la Maison du Tourisme participa en Les Échappées à Vélo, manifestación organizada por la región Centre-Val de Loire el 29 de julio.

Auch in diesem Jahr nimmt das Maison du Tourisme an der Veranstaltung Les Échappées à Vélo teil, die von der Region Centre-Val de Loire am 29. Juli organisiert wird.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT COEUR DE BEAUCE