Du jardin à l’assiette 8 La Rousselière Argentonnay, 25 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

« Du jardin à l’assiette », une journée pour les amateurs de cuisine et passionnés de jardinage.

– Atelier cuisine avec Sandrine “Les ateliers de Jeannette”. Cuisinez les légumes de saison en toute simplicité pour refaire à la maison.

– Repas partagé avec les plats préparés ensemble.

– Visite du jardin maraîcher Harmonium. Découvrez comment cultiver au naturel.

Inscription au 06.83.93.30.22..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

8 La Rousselière Harmonium

Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



« From garden to plate », a day for food lovers and gardening enthusiasts.

– Cooking workshop with Sandrine « Les ateliers de Jeannette ». Cook seasonal vegetables the easy way, and make them again at home.

– Shared meal with dishes prepared together.

– Visit the Harmonium market garden. Discover how to grow naturally.

Registration on 06.83.93.30.22.

« Del jardín al plato », una jornada para los amantes de la gastronomía y la jardinería.

– Taller de cocina con Sandrine « Les ateliers de Jeannette ». Cocine verduras de temporada de forma fácil, para luego volver a prepararlas en casa.

– Comida compartida con platos preparados en común.

– Visita a la huerta Harmonium. Descubra cómo cultivar de forma natural.

Inscripción en el 06.83.93.30.22.

« Vom Garten auf den Teller », ein Tag für alle, die gerne kochen und sich für Gartenarbeit begeistern.

– Kochworkshop mit Sandrine « Les ateliers de Jeannette ». Kochen Sie ganz einfach Gemüse der Saison, um es zu Hause nachzukochen.

– Gemeinsames Essen mit den gemeinsam zubereiteten Gerichten.

– Besuch des Gemüsegartens Harmonium. Entdecken Sie, wie man auf natürliche Weise anbaut.

Anmeldung unter 06.83.93.30.22.

