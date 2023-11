Relaxation sonore et vibratoire aux bols tibétains 8 La Rousselière Argentonnay, 28 septembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Laissez vous bercer par les sons et vibrations des bols tibétains.

La sonothérapie libère le stress, calme l’anxiété, débloque les émotions, aide au sommeil et harmonise les centres énergétiques.

Contre-indications aux personnes ayant des tiges en métal ou pace maker et une sensibilité auditive.

Séance d’1h, en petit groupe, à partir de 16 ans.

Prévoir 1 ou 2 coussins, une couverture et un tapis épais pour être confortable.

Sur inscription..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 12:00:00. EUR.

8 La Rousselière Harmonium

Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be soothed by the sounds and vibrations of the Tibetan bowls.

Sound therapy releases stress, calms anxiety, unblocks emotions, aids sleep and harmonizes energy centers.

Contraindicated for people with metal rods, pacemakers or auditory sensitivity.

1-hour session, in a small group, from age 16.

Bring 1 or 2 cushions, a blanket and a thick mat for comfort.

Registration required.

Déjese arrullar por los sonidos y vibraciones de los cuencos tibetanos.

La terapia del sonido alivia el estrés, calma la ansiedad, desbloquea las emociones, ayuda a conciliar el sueño y armoniza los centros energéticos.

Contraindicado para personas con varillas metálicas o marcapasos y personas con sensibilidad auditiva.

Sesión de 1 hora, en grupo reducido, para mayores de 16 años.

Traiga 1 o 2 cojines, una manta y una esterilla gruesa para ponerse cómodo.

Inscripción obligatoria.

Lassen Sie sich von den Klängen und Vibrationen der tibetischen Klangschalen in den Schlaf wiegen.

Die Klangtherapie befreit von Stress, lindert Ängste, löst Emotionen, hilft beim Schlafen und harmonisiert die Energiezentren.

Kontraindikationen für Personen mit Metallstäben oder Herzschrittmachern und empfindlichem Gehör.

1-stündige Sitzung in einer kleinen Gruppe, ab 16 Jahren.

Bringen Sie 1 oder 2 Kissen, eine Decke und eine dicke Matte mit, um es bequem zu haben.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT Bocage Bressuirais