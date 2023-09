Yin yoga sonore 8 La Rousselière Argentonnay, 20 septembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Un voyage au cœur de soi, un lâcher-prise en douceur.

Subtil mélange de yin yoga bercé par l’harmonie des bols tibétains.

Séance collective d’1h créée par Diane et Aurore.

Inscription au 07.86.62.01.28..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 20:00:00. EUR.

8 La Rousselière Harmonium

Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A journey to the heart of the self, a gentle letting go.

A subtle blend of yin yoga cradled by the harmony of Tibetan bowls.

1-hour group session created by Diane and Aurore.

Registration 07.86.62.01.28.

Un viaje al corazón de uno mismo, un suave dejarse llevar.

Una sutil mezcla de yin yoga acunada por la armonía de los cuencos tibetanos.

Sesión en grupo de 1 hora creada por Diane y Aurore.

Reserva en el 07.86.62.01.28.

Eine Reise zu sich selbst, ein sanftes Loslassen.

Eine subtile Mischung aus Yin-Yoga und der Harmonie tibetanischer Klangschalen.

Eine einstündige Gruppensitzung, die von Diane und Aurore gestaltet wird.

Anmeldung unter 07.86.62.01.28.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Bocage Bressuirais