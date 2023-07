Marché de producteurs et d’artisans locaux 8 La Rousselière Argentonnay, 14 mars 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Marché de producteurs et d’artisans locaux à Harmonium.

Venez faire votre marché en direct des producteurs : légumes, fruits, vin, bière, infusions, poulets, fromages, yaourts, saucissons, miel, gourmandises …

Découvrez des artisans-créateurs locaux : savon naturel, bijoux, décoration …

Présence d’un boucher-charcutier.

Entrée gratuite, marché couvert.

Parking à proximité, au bout de l’impasse..

2023-03-14 fin : 2023-03-14 19:30:00. EUR.

8 La Rousselière Harmonium

Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Market of producers and local craftsmen in Harmonium.

Come and do your market directly from the producers: vegetables, fruits, wine, beer, infusions, chickens, cheeses, yoghurts, sausages, honey, delicacies…

Discover local craftsmen and women: natural soap, jewelry, decoration …

Presence of a butcher.

Free entrance, covered market.

Parking nearby, at the end of the dead end.

Mercado de productores y artesanos locales en Harmonium.

Venga a hacer su mercado directamente de los productores: verduras, frutas, vino, cerveza, infusiones, pollos, quesos, yogures, embutidos, miel, delicatessen…

Descubra a los artesanos locales: jabón natural, joyería, decoración…

Presencia de un carnicero.

Entrada libre, mercado cubierto.

Aparcamiento cercano, al final del callejón sin salida.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern in Harmonium.

Kommen Sie auf Ihren Markt und kaufen Sie direkt bei den Erzeugern: Gemüse, Obst, Wein, Bier, Kräutertees, Hühner, Käse, Joghurt, Wurst, Honig, Leckereien …

Entdecken Sie lokale Kunsthandwerker und Kreative: Naturseife, Schmuck, Dekoration …

Anwesenheit eines Metzgers und Fleischereifachmanns.

Freier Eintritt, überdachter Markt.

Parkplatz in der Nähe, am Ende der Sackgasse.

Mise à jour le 2023-03-03 par OT Bocage Bressuirais