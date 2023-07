Cidrerie de Warnécourt 8, La Grande Rubrique Barbaise, 12 juillet 2023, Barbaise.

Barbaise,Ardennes

Depuis 2004, la Cidrerie de Warnécourt vous offre une large gamme de produits cidricoles avec ou sans alcool (jus de pomme, cidre, poirés), les apéritifs (Ratafia de Cidre, Cerisette, Soleil des Prés, Secrets d’Épines, Douceur Noîtée, Le Péchou) et des digestifs (eaux de vie, liqueur de pomme, liqueur d’angélique, gin ardennais, vodbroska framboise, citron et menthe), et sa récente nouveauté : Barbencroc 52 (eau de vie de pommes vieillie en fût de chêne). Ce sont tous des produits naturels, vous y retrouverez : – aucun conservateur chimique dans l’ensemble de la gamme – aucun colorant, ni arôme artificiel – pas de sucres ajoutés pour la ratafiat de cidre, ni pour les cidres et poirés – vinaigre de cidre et de poirés sans pasteurisation ni sulfites – jus de pomme décanté et non centrifugé sans ajout de sucres ni arômes, simplement pasteurisé – aucun gaz carbonique artificiel pour les produits effervescents Journées portes ouvertes : 11 et 12 juin Programme des portes ouvertes: Durant cette journée, retrouvez de 9h à 18h, la visite complète de la Cidrerie de Warnécourt (départs à 10h, 14h et 16h), suivez le parcours de la pomme, du verger à la vente directe, en passant par la distillation, la fabrication. Découvrez aussi l’histoire de cette cidrerie qui fabrique un produit 100% ardennais ! La visite se finira par une dégustation gratuite. Sans réservation. Participation aux Marchés des Producteurs de Pays à : – Launois-sur-Vence : au Relais de Poste, le 1er vendredi du mois – Charleville : sur la Place Ducale, le 2éme vendredi du mois et le Drive fermier – Harcy : le dernier vendredi du mois – Givet : le 1er samedi du mois pair en avril, juin, juillet, août, octobre et décembre. Vente directe toute la semaine sur rendez-vous, de 9h à 18h, toujours appeler avant votre visite Accueil Park4night et France passion pour les camping-caristes..

8, La Grande Rubrique

Barbaise 08430 Ardennes Grand Est



Since 2004, the Cidrerie de Warnécourt offers you a wide range of cider products with or without alcohol (apple juice, cider, perry), aperitifs (Ratafia de Cidre, Cerisette, Soleil des Prés, Secrets d’Épines, Douceur Noîtée, Le Péchou) and digestives (eaux de vie, apple liqueur, angelica liqueur, Ardennes gin, vodbroska raspberry, lemon and mint), and its recent novelty : Barbencroc 52 (apple brandy aged in oak barrels). These are all natural products, you will find : – no chemical preservatives in the whole range – no artificial coloring or flavoring – no added sugars for the cider ratafiat, nor for the ciders and perries – cider and perry vinegar without pasteurization or sulfites – apple juice decanted and not centrifuged without added sugars or flavors, simply pasteurized – no artificial carbon dioxide for the effervescent products Open house days : june 11 and 12 Open house program: During this day, from 9am to 6pm, find the complete visit of the Cidrerie de Warnécourt (departures at 10am, 2pm and 4pm), follow the path of the apple, from the orchard to the direct sale, through the distillation, the manufacturing. Discover also the history of this cider factory which produces a 100% Ardennes product! The visit will end with a free tasting. No reservation required. Participation in the « Marchés des Producteurs de Pays » in : – Launois-sur-Vence: at the Relais de Poste, on the 1st Friday of the month – Charleville: on the Place Ducale, on the 2nd Friday of the month and the Drive fermier – Harcy: on the last Friday of the month – Givet: on the 1st Saturday of the month even in April, June, July, August, October and December. Direct sales all week by appointment, from 9am to 6pm, always call before your visit. Park4night and France passion for motorhome owners.

Desde 2004, la Cidrerie de Warnécourt ofrece una amplia gama de productos de sidra con o sin alcohol (zumo de manzana, sidra, perada), aperitivos (Ratafia de Cidre, Cerisette, Soleil des Prés, Secrets d’Épines, Douceur Noîtée, Le Péchou) y digestivos (eaux de vie, licor de manzana, licor de angélica, ginebra de las Ardenas, vodbroska de frambuesa, limón y menta), y su reciente novedad : Barbencroc 52 (aguardiente de manzana envejecido en barricas de roble). Son todos productos naturales, encontrará : – sin conservantes químicos en toda la gama – sin colorantes ni aromas artificiales – sin azúcares añadidos para la sidra ratafiat, ni para las sidras y las peradas – vinagre de sidra y de perada sin pasteurización ni sulfitos – zumo de manzana decantado y no centrifugado sin azúcares ni aromas añadidos, simplemente pasteurizado – sin anhídrido carbónico artificial para los productos efervescentes Open days : 11 y 12 de junio Programa de puertas abiertas: Durante esta jornada, de 9 a 18 horas, realice una visita completa a la sidrería Warnécourt (salidas a las 10, 14 y 16 horas), siga el recorrido de las manzanas, desde el huerto hasta la venta directa, pasando por la destilación y la producción. Descubra también la historia de esta sidrería que produce un producto 100% ardenés La visita finalizará con una degustación gratuita. No es necesario reservar. Participación en los « Marchés des Producteurs de Pays » en : – Launois-sur-Vence: en el Relais de Poste, el primer viernes del mes – Charleville: en la Place Ducale, el segundo viernes del mes y el Drive fermier – Harcy: el último viernes del mes – Givet: el primer sábado del mes incluso en abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre. Venta directa toda la semana con cita previa, de 9 a 18 horas, llame siempre antes de su visita. Park4night y Francia pasión por los autocaravanistas.

Seit 2004 bietet Ihnen die Cidrerie de Warnécourt eine breite Palette an Apfelweinprodukten mit oder ohne Alkohol (Apfelsaft, Cidre, Poirés), Aperitifs (Ratafia de Cidre, Cerisette, Soleil des Prés, Secrets d’Épines, Douceur Noîtée, Le Péchou) und Digestifs (Branntwein, Apfellikör, Angelika-Likör, Gin Ardennais, Vodbroska Himbeere, Zitrone und Minze) sowie seine jüngste Neuheit : Barbencroc 52 (in Eichenfässern gereifter Apfelbrand). Es sind alles natürliche Produkte, Sie finden darin : – keine chemischen Konservierungsstoffe im gesamten Sortiment – keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe – kein Zuckerzusatz für Apfelweinratafiat oder Apfel- und Birnenwein – Apfel- und Birnenessig ohne Pasteurisierung oder Sulfite – dekantierter, nicht zentrifugierter Apfelsaft ohne Zusatz von Zucker oder Aromen, einfach pasteurisiert – keine künstliche Kohlensäure für die Brauseprodukte Tage der offenen Tür : 11. und 12. Juni Programm der offenen Tür: An diesem Tag können Sie von 9 bis 18 Uhr die Cidrerie de Warnécourt besichtigen (Abfahrt um 10, 14 und 16 Uhr). Folgen Sie dem Weg des Apfels vom Obstgarten über die Destillation und die Herstellung bis hin zum Direktverkauf. Entdecken Sie auch die Geschichte dieser Mosterei, die ein Produkt herstellt, das zu 100 % aus den Ardennen stammt! Der Besuch endet mit einer kostenlosen Verkostung. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Teilnahme an den Märkten der « Marchés des Producteurs de Pays » in : – Launois-sur-Vence: im Postamt, am 1. Freitag des Monats – Charleville: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats und am Drive fermier – Harcy: am letzten Freitag des Monats – Givet: am 1. Samstag des Monats pair in den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober und Dezember. Direktverkauf die ganze Woche über nach Vereinbarung, von 9 bis 18 Uhr, immer vor Ihrem Besuch anrufen Accueil Park4night et France passion pour les camping-caristes.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme