Noël à la ferme pédagogique 8 La Blanchardière Heugnes, 1 décembre 2023, Heugnes.

Heugnes,Indre

Faune, Flore et Utopies, la ferme pédagogique d’animation de Heugnes ouvre ses portes et répand la magie de Noël. Illuminé de guirlandes, la ferme se pare de décorations de Noël. Laissez-vous envoûter par cette ambiance féerique..

Dimanche 2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

8 La Blanchardière

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire



Fauna, Flora and Utopias, the Heugnes educational farm opens its doors and spreads the magic of Christmas. Illuminated with garlands, the farm is decked out in Christmas decorations. Let yourself be enchanted by this magical atmosphere.

Fauna, Flora y Utopías, la granja educativa de Heugnes abre sus puertas y difunde la magia de la Navidad. Iluminada con guirnaldas, la granja se engalana con adornos navideños. Déjese hechizar por este ambiente mágico.

Fauna, Flora und Utopien, der pädagogische Animationsbauernhof in Heugnes öffnet seine Pforten und verbreitet Weihnachtszauber. Der mit Girlanden beleuchtete Bauernhof wird mit Weihnachtsdekorationen geschmückt. Lassen Sie sich von dieser märchenhaften Atmosphäre verzaubern.

