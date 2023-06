Soirée concert avec Baldango 8 La Blanchardière Heugnes, 10 juin 2023, Heugnes.

Heugnes,Indre

La ferme pédagogique Faune Flore et Utopies, vous propose, le samedi 10 juin, une formidable soirée concert, à partir de 19h..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

8 La Blanchardière

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire



On Saturday, June 10, the Faune Flore et Utopies educational farm will be hosting a fantastic concert evening, starting at 7pm.

El sábado 10 de junio, la granja pedagógica Faune Flore et Utopies organiza una fantástica velada de conciertos, a partir de las 19.00 horas.

Der pädagogische Bauernhof Faune Flore et Utopies bietet Ihnen am Samstag, den 10. Juni, ab 19 Uhr einen tollen Konzertabend.

