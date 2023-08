Musiques en Vivarais Lignon : Concert des stagiaires 8 km du Chambon/Ligngon Le Chambon-sur-Lignon, 25 août 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Du XIXè siècle au XXè siècle. Sous la direction de Jean François SCIAU.

Chœur des stagiaires de Musiques en Vivarais Lignon.

2023-08-25 18:00:00 fin : 2023-08-25 . .

8 km du Chambon/Ligngon Temple de Mars

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From the 19th to the 20th century. Under the direction of Jean François SCIAU.

Ch?ur des stagiaires de Musiques en Vivarais Lignon

Del siglo XIX al XX. Dirección: Jean François SCIAU.

Coro de los aprendices de Musiques en Vivarais Lignon

Vom 19. zum 20. Jahrhundert. Jahrhundert unter der Leitung von Jean François SCIAU.

Ch?ur der Praktikanten von Musiques en Vivarais Lignon

