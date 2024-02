8 JOURS DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier, mercredi 28 février 2024.

8 JOURS DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier Hérault

Les 8 jours de la Biodiversité porté par l’association Arborescence correspond à un ensemble d’évènements de type conférences, ciné-débats, sorties naturalistes sur les domaines de l’environnement et la biodiversité.

Les 8 jours de la Biodiversité porté par l’association Arborescence correspond à un ensemble d’évènements de type conférences, ciné-débats, sorties naturalistes sur les domaines de l’environnement et la biodiversité.

Cet événement débutera le mercredi 28 février 2024 et se terminera le mercredi 6 mars 2024 et aura lieu dans différents lieux de Montpellier, à la Faculté des Sciences, à la Faculté des Lettres, dans des cafés et salles de spectacle de la ville.

Durant ces 8 jours, un événement différent est proposé chaque soir en semaine, et des sorties naturalistes sont organisées le week-end. De quoi satisfaire les attentes du plus grand nombre.

Entrée libre pour tous nos événements.

Programme :

– Mercredi 28 février / 18h30 Conférence de Francis Hallé sur le thème Les idées nouvelles sur les arbres . Faculté des sciences, amphi 5.04

– Jeudi 29 février / 18h Conférence d’Olivier Gimenez, chercheur au CNRS, sur le thème Au fil de l’eau du Lez à la découverte de la loutre d’Europe sur la métropole de Montpellier . Amphi, Cours Diderot / 13 rue du carré du roi

– Vendredi 1er mars / 17h30 Rencontre avec le photographe animalier de renommée mondiale Alain Ernoult. Amphithéâtre Pierresvives / Domaine départemental Pierresvives

– Samedi 2 mars :

14h et 15h Sorties découverte au Jardin des Plantes de Montpellier, au carrefour de l’histoire, de l’écologie et de la biodiversité.

18h Projection du film documentaire que nous avons coréalisé sur le castor. Gazette Café / 6 rue Levat

– Dimanche 3 mars / 13h30-16h Sortie kayak sur le Lez. RDV à la Maison du Lez / Avenue du Pirée

- Lundi 4 mars :

18h30-20h Projection du film « Au fil de l’histoire » de la série « Le peuple des forêts » réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.

En présence des naturalistes Gilbert Cochet (conseiller scientifique du film) et Béatrice Cochet. Faculté des sciences / Amphi 5.04

18h-21h Soirée jeux et buffet végé.

Inscription par mail 8jours.biodiversite@gmail.com

Faculté des lettres / Salle Charles Camproux de la MDE.

– Mardi 5 mars / 18h30 Conférence sur le thème La biodiversité au cours des temps la vie n’est pas, et n’a jamais été un long fleuve tranquille ! par Gilles Escarguel, paléontologue et macroécologue, enseignant-chercheur au sein de LEHNA (Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés / CNRS Université de Lyon). Faculté des sciences / Amphi 5.04

– Mercredi 6 mars / 18h-21h Ciné-débat avec la projection du film documentaire La fabrique des pandémies réalisé par Marie-Monique Robin. Faculté des lettres / Auditorium de l’Atrium. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-03-06

163 Rue Auguste Broussonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

L’événement 8 JOURS DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier a été mis à jour le 2024-02-01 par OT MONTPELLIER