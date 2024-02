8 interprètes acrobates explorent des équilibres quasi impossibles et défient la gravité Le CENTQUATRE – PARIS Paris, jeudi 4 avril 2024.

Du jeudi 04 avril 2024 au samedi 06 avril 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

de 9 € à 18 €

Après VanThorhout, dans lequel Alexander Vantournhout est apparu en solo sur scène, not standing revient avec un spectacle de groupe mettant en lumière huit danseuses et danseurs acrobates qui bougent comme les engrenages d’un mécanisme corporel collectif sur les airs de musique rock expérimentale. Ensemble, ils explorent des équilibres quasi-impossibles, se provoquent mutuellement et défient la gravité.

Avec les paysages de mouvements chaotiques étroitement orchestrés de Foreshadow, Alexander Vantournhout franchit une nouvelle étape dans son exploration des relations entre la gravité, le mouvement, l’équilibre et la spatialité. En plus du sol, qui a joué un rôle prépondérant dans SCREWS et Through the Grapevine, le mur devient désormais également un partenaire de danse.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/alexander-vantournhout-foreshadow.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102065798479

Bart Grietens