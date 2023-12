SOIRÉE JEU – CLEP 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne SOIRÉE JEU – CLEP 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval, 22 décembre 2023, Laval. Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22 23:00:00 Le CLEP organise une soirée Jeux ! Spécial double 6.

Le CLEP organise une soirée Jeux ! Spécial double 6

Que dites-vous d’une soirée jeux ? Amusement et convivialité garantie ! • CLEP – 8 impasse Haute Chiffolière

• Vendredi 22 décembre de 20h à 23h

• Entrée libre et gratuite .

8 Impasse de la Haute Chiffolière

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-14 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Code postal 53000 Lieu 8 Impasse de la Haute Chiffolière Adresse 8 Impasse de la Haute Chiffolière Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval Latitude 48.07205 Longitude -0.7743 latitude longitude 48.07205;-0.7743

8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/