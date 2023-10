UN AUTOMNE AU CLEP 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval, 23 octobre 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Un autmnoe au CLEP de Laval : accueil de loisirs, familles, habitants, et ludthèque !.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . .

8 Impasse de la Haute Chiffolière

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



An autmnoe at the CLEP in Laval: leisure activities, families, residents and a toy library!

Una autmnoe en el CLEP de Laval: centros de ocio, familias, residentes y ¡una ludoteca!

Ein autmnoe im CLEP von Laval: Freizeitbetreuung, Familien, Einwohner und Spielothek!

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire