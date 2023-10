Concert – Les Compagnons de la Tourlandry 8 Grand’Rue Mauléon, 19 novembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Concert des Compagnons de la Tourlandry : Hommage aux Compagnons de la Chansons, au profit de l’association Enfants de Madagascar..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

8 Grand’Rue La Passerelle

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Compagnons de la Tourlandry: A tribute to the Compagnons de la Chansons, in aid of the Enfants de Madagascar association.

Concierto de los Compagnons de la Tourlandry: Homenaje a los Compagnons de la Chansons, en beneficio de la asociación Enfants de Madagascar.

Konzert der Compagnons de la Tourlandry: Hommage an die Compagnons de la Chansons, zugunsten des Vereins Enfants de Madagascar.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bocage Bressuirais