Concert déconcertant – D’Emil Gonjarski à Jacques Barathon 8 Grand’Rue Mauléon, 22 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Concert déconcertant – D’Émil GONJARSKI à Jacques BARATHON

Un hommage haut en couleurs à l’occasion des 20 ans de sa disparition, à Jacques Barathon, compositeur et cofondateur du festival Éclats de Voix animé par l’humoriste, ami du compositeur François Rollin en maître de cérémonie..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

8 Grand’Rue La Passerelle

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

Concert déconcertant – From Émil GONJARSKI to Jacques BARATHON

A colorful tribute on the 20th anniversary of his death, to Jacques Barathon, composer and co-founder of the Éclats de Voix festival, hosted by comedian and friend of composer François Rollin as master of ceremonies.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con el otro, en el Bocage Bressuirais.

Concert déconcertant – De Émil GONJARSKI a Jacques BARATHON

Un colorido homenaje, en el 20º aniversario de su muerte, a Jacques Barathon, compositor y cofundador del festival Éclats de Voix, presentado por el cómico y amigo del compositor François Rollin como maestro de ceremonias.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Verwirrendes Konzert – Von Émil GONJARSKI bis Jacques BARATHON

Eine farbenfrohe Hommage an Jacques Barathon, Komponist und Mitbegründer des Festivals Éclats de Voix, das von dem Humoristen und Freund des Komponisten François Rollin als Zeremonienmeister geleitet wird, anlässlich seines 20.

