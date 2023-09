Joute olympique de chorales – Concert de Mémé Les Watts 8 Grand’Rue Mauléon, 8 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Joute Olympique de chorales & concert de Mémé les Watts.

S’appuyant sur les règles d’une joute sportive, la Joute de chorales invite quatre chorales prêtes à relever des défis tous aussi loufoques les uns que les autres, à mettre leur répertoire à rude épreuve, à surprendre et à séduire public et jury.

Mémé Les Watts expédie Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon reggae, émeut avec Mouloudji version orientale, donne à Bourvil des airs jazzy et passe Stromae à la moulinette musette.

Une chose est sûre, la bande à Mémé met le feu partout où elle passe !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

8 Grand’Rue La Passerelle

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and the bond with others, in the Bocage Bressuirais.

Olympic Choir Joust & Mémé les Watts concert.

Based on the rules of a sporting joust, the Joute de chorales invites four choirs ready to take on challenges as zany as each other, to put their repertoire to the test, to surprise and seduce the audience and jury.

Mémé Les Watts sends Trenet to Buenos Aires, rereads Riquita reggae-style, moves with Mouloudji’s oriental version, gives Bourvil a jazzy air and puts Stromae through the musette mill.

One thing’s for sure, La bande à Mémé sets the world on fire wherever they go!

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con el otro, en el Bocage Bressuirais.

Concierto Olympic Choir Joust & Mémé les Watts.

Basado en las reglas de una justa deportiva, el Choir Joust invita a cuatro coros dispuestos a asumir retos tan disparatados como los demás, a poner a prueba su repertorio, a sorprender y seducir al público y al jurado.

Mémé Les Watts envía a Trenet a Buenos Aires, relee Riquita al estilo reggae, se mueve con una versión oriental de Mouloudji, da un aire jazzístico a Bourvil y pone a prueba a Stromae.

Una cosa es segura, ¡la banda de Mémé incendia el mundo allá donde va!

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Olympisches Chorturnier und Konzert von Mémé les Watts.

In Anlehnung an die Regeln eines sportlichen Wettkampfs lädt die Chorjoute vier Chöre ein, die bereit sind, sich den unterschiedlichsten Herausforderungen zu stellen, ihr Repertoire auf die Probe zu stellen und Publikum und Jury zu überraschen und zu verführen.

Mémé Les Watts schickt Trenet nach Buenos Aires, liest Riquita im Reggae-Stil neu, rührt mit einer orientalischen Version von Mouloudji, verleiht Bourvil jazzige Züge und lässt Stromae durch die Musette-Mühle drehen.

Eines ist sicher: Die Bande à Mémé zündet überall, wo sie auftritt!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Bocage Bressuirais