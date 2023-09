Bal concert – Ma petite et invités 8 Grand’Rue Mauléon, 6 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Ma Petite & Invités – Bal concert – chant et musique du Poitou réinventés.

Enfant du pays, chanteuse et accordéoniste, Perrine Vrignault explore, depuis plusieurs années, le chant traditionnel poitevin avec une fraîcheur déconcertante..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

8 Grand’Rue La Passerelle

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

Ma Petite & Guests ? Bal concert ? reinvented Poitou music and song.

A local child, singer and accordionist, Perrine Vrignault has been exploring traditional Poitou song with disconcerting freshness for several years.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con el otro, en el Bocage Bressuirais.

Ma Petite & Guests ? Baile concierto ? reinventa la canción y la música de Poitou.

Perrine Vrignault, niña, cantante y acordeonista local, explora desde hace varios años la canción tradicional de Poitou con una frescura desconcertante.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Ma Petite & Gäste ? Bal concert ? Gesang und Musik aus dem Poitou neu erfunden.

Perrine Vrignault, ein Kind des Landes, Sängerin und Akkordeonistin, erforscht seit mehreren Jahren den traditionellen Gesang des Poitou mit einer verblüffenden Frische.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Bocage Bressuirais