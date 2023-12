Open game au jardin de manou « A la poursuite de la serpe d’or » 8 Grande Rue Mézidon Vallée d’Auge, 27 juillet 2024 15:00, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

L’Open Game 2024 qui fait partie des « Etonnants Patrimoines » sera sous le thème d’Indiana Jones en compagnie des Baladins du Val d’Auge. Dans un univers costumé de légendes, votre challenge sera de découvrir la Serpe d’Or. Pour ce faire, vous traverserez des siècles, vous rencontrerez des personnages, vous devrez résoudre des énigmes ou relever des défis. Vous serez en équipes de 2 à 6 personnes. Chaque équipe sera accompagnée d’un maître du Temps. Un duel ultime permettra de départager les deux équipes arrivées en tête. Celle qui obtiendra le plus de points aura accès à l’ouverture de la porte du donjon..

2024-07-27 15:00:00 fin : 2024-07-27 16:30:00. .

8 Grande Rue Percy en Auge

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



The 2022 Open Game will be under the theme of Indiana Jones. In a world of legends, your challenge will be to discover the Golden Serpent. To do so, you will cross centuries, you will meet characters, you will have to solve riddles or take up challenges. You will be in teams of 2 to 6 people. Each team will be accompanied by a Time Master. An ultimate duel will decide between the two teams that come out on top. The one who gets the most points will have access to the dungeon door. The Open Game will be followed by an After Game which will allow everyone to celebrate their participation in the game and finally to live a magical moment in the garden in lights.

El Open Game 2024, que forma parte del programa « Etonnants Patrimoines », se basará en el tema de Indiana Jones, en compañía de los Baladins du Val d’Auge. Ambientado en un mundo de leyendas, tu reto será descubrir la Serpiente de Oro. Para ello, viajará a través de los siglos, conocerá a personajes, resolverá enigmas y aceptará desafíos. Trabajaréis en equipos de 2 a 6 personas. Cada equipo estará acompañado por un Maestro del Tiempo. Un duelo final decidirá qué dos equipos se alzan con la victoria. El equipo con más puntos tendrá acceso a la puerta de la mazmorra.

Das Open Game 2024, das Teil der « Etonnants Patrimoines » ist, steht unter dem Motto Indiana Jones und wird von den Baladins du Val d’Auge begleitet. In einer kostümierten Welt voller Legenden besteht Ihre Herausforderung darin, die Goldene Sichel zu entdecken. Dazu durchqueren Sie Jahrhunderte, begegnen Persönlichkeiten, müssen Rätsel lösen und Herausforderungen meistern. Sie werden in Teams von 2 bis 6 Personen arbeiten. Jedes Team wird von einem Zeitmeister begleitet. In einem ultimativen Duell werden die beiden führenden Teams gegeneinander antreten. Das Team mit den meisten Punkten darf die Tür zum Dungeon öffnen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie