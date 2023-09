Atelier Culinaire au Jardin de Manou : Le pain au levain 8 Grande Rue Mézidon Vallée d’Auge, 14 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

En automne et en hiver, Le Jardin de Manou vous propose des ateliers culinaires autour de l’ancienne table de ferme.

Techniques, astuces vous sont partagées afin que vous puissiez reproduire les recettes de retour chez vous.

Matières premières, matériel, tablier, gants et essuie-mains sont fournis.

L’activité pour cet atelier est la fabrication du pain au levain. Elle sera réalisée autour de la table dans une ambiance conviviale et chacun repartira avec son petit pain et la recette.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

8 Grande Rue Percy en Auge

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



In autumn and winter, Le Jardin de Manou offers culinary workshops around the old farm table.

Techniques and tips are shared so that you can reproduce the recipes back home.

Raw materials, equipment, apron, gloves and towels are provided.

The activity for this workshop is sourdough bread-making. It will be done around the table in a convivial atmosphere, and everyone will leave with their own bread roll and recipe

En otoño e invierno, Le Jardin de Manou ofrece talleres culinarios en torno a la antigua mesa de la granja.

Se comparten técnicas y consejos para que pueda reproducir las recetas en casa.

Se proporcionan las materias primas, el equipo, el delantal, los guantes y las toallas.

La actividad de este taller es la elaboración de pan de masa madre. Se hará alrededor de la mesa en un ambiente cordial y cada uno se irá con su propio panecillo y su receta

Im Herbst und Winter bietet Ihnen Le Jardin de Manou Kochworkshops rund um den alten Bauerntisch an.

Sie lernen Techniken und Tipps kennen, damit Sie die Rezepte zu Hause nachkochen können.

Rohstoffe, Material, Schürze, Handschuhe und Handtücher werden bereitgestellt.

Die Aktivität in diesem Workshop ist die Herstellung von Sauerteigbrot. Sie wird am Tisch in einer geselligen Atmosphäre durchgeführt und jeder geht mit seinem eigenen Brötchen und dem Rezept nach Hause

Mise à jour le 2023-09-23 par Calvados Attractivité