Les Nuits de la lecture 8 Grande Rue Charny Orée de Puisaye, jeudi 18 janvier 2024.

Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-20

Le Club de lecture et la bibliothèque de Charny Orée de Puisaye vous donnent 3 rendez-vous du 18 au 20 janvier pour fêter ensemble la 8ème édition des Nuits de la lecture dont le thème est « Le corps ».

Une soirée lecture à voix haute, des histoires pour les petites oreilles et une soirée jeux de société vous sont proposées. Et tout ceci dans une ambiance feutrée…

Jeudi 18 janvier à 18h : Venez écouter ou lire des extraits d’ouvrages sur le thème du corps avec le club de lecture. (public adulte)

Vendredi 19 janvier à partir de 17h : Après un goûter offert par la bibliothèque, place au Temps des Histoires sur le thème du corps, suivi d’une activité manuelle. (à partir de 4 ans).

Samedi 20 janvier à partir de 19h30 : soirée jeux de société en famille ou entre amis. (tout public) Fermeture à 22h.

8 Grande Rue Bibliothèque Municipale Charny Orée de Puisaye

bibliotheque@ccop.fr



