Visite guidée église romane et château de Bellenaves 8, grande rue Bellenaves, 16 septembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

A l’occasion des journées du patrimoine, le Point Info Tourisme organise une visite guidée de l’église romane suivie d’une visite des trois salons du château de Bellenaves avec le propriétaire.

Inscription obligatoire..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

8, grande rue Rendez-vous à l’église Saint Martin

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To mark Heritage Days, the Tourist Information Office is organizing a guided tour of the Romanesque church, followed by a visit to the three rooms of the Château de Bellenaves with the owner.

Registration required.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Oficina de Turismo organiza una visita guiada a la iglesia románica, seguida de una visita a las tres salas del castillo de Bellenaves con el propietario.

Inscripción obligatoria.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes organisiert der Point Info Tourisme eine Führung durch die romanische Kirche, gefolgt von einer Besichtigung der drei Salons des Schlosses Bellenaves mit dem Besitzer.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme Val de Sioule