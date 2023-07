Exposition Véro des bois 8 Grande Rue Bellenaves, 7 juillet 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Un voyage inédit, une découverte d’un univers sensible. Venez découvrir ces créations où la céramique est amenée sur des chemins jamais parcourus. L’émotion sera au rendez-vous..

2023-07-07 09:00:00 fin : 2023-07-28 17:00:00. .

8 Grande Rue Point d’informations touristiques

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An original journey, a discovery of a sensitive universe. Come and discover these creations, which take ceramics down paths never travelled before. Emotion will be the order of the day.

Un viaje original, el descubrimiento de un universo sensible. Venga a descubrir estas creaciones en las que la cerámica recorre caminos nunca antes transitados. Será un auténtico placer.

Eine ungewöhnliche Reise, eine Entdeckung eines sensiblen Universums. Entdecken Sie diese Kreationen, in denen die Keramik auf nie zuvor begangene Wege geführt wird. Die Emotionen werden sich einstellen.

