Maison de monseigneur besson
8 Grande rue
Baume-les-Dames, 12 juillet 2023

Baume-les-Dames,Doubs

Belle maison à observer depuis le parcours « Cœur historique ».

8 Grande rue

25110 Doubs
Bourgogne-Franche-Comté



Beautiful house to observe from the « Historic Heart » route

Hermosa casa para ver desde la ruta del « Corazón Histórico

Schönes Haus, das man vom Rundgang « C?ur Historique » aus betrachten kann

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS