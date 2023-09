Soirée Alsace Touraine 8 Grand rue Kaysersberg Vignoble, 7 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Le temps, d’une soirée venez déguster un buffet salé et sucré composé de produits alsaciens et tourangeaux et danser au son de l’orchestre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:59:00. EUR.

8 Grand rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy a sweet and savory buffet of Alsatian and Touraine products, and dance to the sounds of the band.

Venga a degustar un bufé dulce y salado con productos de Alsacia y Touraine, y a bailar al son de la música de la banda.

Genießen Sie einen Abend lang ein süßes und herzhaftes Buffet mit elsässischen und touristischen Produkten und tanzen Sie zur Musik des Orchesters.

