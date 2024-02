8 FEET DANCE La Pop Paris, mardi 26 mars 2024.

Fable écoféministe, 8 feet dance est une performance « tentaculaire » mêlant polyphonie vocale, gestes chorégraphiques et arts visuels. Dans un futur indéterminé, une communauté de femmes-poulpes ayant survécu à un fort réchauffement climatique vit en autarcie. 8 feet dance donne à voir la vie quotidienne de ses membres, ponctuée de chants interspécistes et de rites de préservation.

À la fois écrite et improvisée, entre voix humaines et sons issus de l’univers marin, cette pièce explore l’ensemble du spectre vocal, de la voix chantée à l’extended voice : sons glottiques, grondements, yodels… Violaine Lochu et son équipe nous guident à travers ces chants de sirènes, accompagnés chorégraphiquement et visuellement par la figure du poulpe, animal fascinant aux incroyables propriétés chromatiques et mimétiques.

La Pop Péniche amarrée face au 61 Quai de la Seine 75019

Contact : +33153350777 reservation@lapop.fr https://lapop.fr/spectacles/8-feet-dance/

