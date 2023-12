CANDLELIGHT : MUSIQUES DE NOËL 8 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse, 21 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 21:30:00

fin : 2023-12-22 22:30:00

Venez vivre une expérience musicale magique !.

Au programme : le meilleur des musiques de Noël dans une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Carol of the Bells

Last Christmas – Wham

Silent Night

Jingle Bells

Anastasia

Cendrillon

Étrange Noel de Mr Jack

Debussy – Clair de lune

Casse Noisette

Love Actually – Love Suite

Deck the Halls

23 EUR.

8 Esplanade Compans-Caffarelli Boulevard Lascrosses

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



