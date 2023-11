10 ans de La p’tite boutik 8 Espace Agora Vasles, 8 décembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

La p’tite boutik fête ses 10 ans !

Nous organisons une soirée dégustations et musicale.

Dégustation en présence des producteurs, animation musicale, ventes exclusives, tirage de la tombola, etc..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

8 Espace Agora La p’tite boutik

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La p’tite boutik celebrates its 10th anniversary!

We’re organizing an evening of tastings and music.

Tasting in the presence of producers, musical entertainment, exclusive sales, tombola draw, etc.

¡La p’tite boutik celebra su 10º aniversario!

Organizamos una velada con degustaciones y música.

Degustaciones en presencia de los productores, animación musical, ventas exclusivas, sorteo de una tómbola, etc.

La p’tite boutik feiert ihren 10. Geburtstag!

Wir organisieren einen Abend mit Kostproben und Musik.

Verkostung in Anwesenheit der Produzenten, musikalische Unterhaltung, exklusive Verkäufe, Ziehung der Tombola, etc.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Gâtine