2022-05-15 07:00:00

Bize-Minervois Aude Bize-Minervois Randonnée VTT sportive empruntant les sentiers techniques (avec des nouveautés) du pays Minervois.

3 parcours pour pratiquants “réguliers” et pour le 45km “expert” :

– 45 km 1350 de D+ : 12 €

– 35 km 800 de D+ : 12 €

– 25 km 600 de D+ : 12€ Lieu de départ : Ancienne Caserne des Pompiers. Grillade à l’arrivée et tombola gratuite (nombreux lots).

Pour les accompagnants, à proximité visite de l’Oulibo (rond point de Cabezac) – Coopérative Oléicole.

A partir de 11h30 , apéritif avec dégustation gratuite des vins du Minervois en présence de vignerons du vignoble du Minervois. yannick.lefevre7@wanadoo.fr https://www.facebook.com/RocMinervois Bize-Minervois

