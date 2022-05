8 ÈME CONVENTION DE JONGLERIE BIBASSE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Invasion de jongleurs a Nancy pour la huitième édition de la convention de jonglerie BIBASSE de Nancy

Du 25 au 29 mai à la MJC des 3 maisons: Spectacles sous chapiteau, concerts, ateliers d’initiations et de perfectionnement, parade, scène ouverte, galas … et bonne humeur !!!

Programme détaillé sur FB/ convention Bibasse et MJC des 3 maisons +33 6 76 48 20 39 mjc des 3 maisons

