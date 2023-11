Marché de Noël à l’école Sainte-Marie 8 Cours Sadi Carnot Langon, 2 décembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

L’APEL de Sainte-Marie de Langon vous invite le samedi 2 décembre à son marché de Noël. –

Venez découvrir plus de 25 stands de producteurs, de créateurs et d’artisans locaux pour trouver de nombreuses idées de cadeaux.

De nombreuses animations vous attendent : maquillage et bricolages pour enfants, tombola, visite du Père Noël !

Et bien entendu: Restauration sucrée et salée et buvette avec vin chaud à partager sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

8 Cours Sadi Carnot École Sainte-Marie

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The APEL of Sainte-Marie de Langon invites you to its Christmas market on Saturday December 2. –

Come and discover over 25 stalls of local producers, designers and craftsmen to find lots of gift ideas.

There will also be plenty of entertainment, including face painting and crafts for children, a tombola and a visit from Santa Claus!

And of course: sweet and savoury refreshments and mulled wine to share on site.

La APEL de Sainte-Marie de Langon le invita a su mercado navideño el sábado 2 de diciembre. –

Venga a descubrir más de 25 puestos de productores, diseñadores y artesanos locales para encontrar un montón de ideas para regalar.

También habrá muchas actividades de animación, como pintacaras y manualidades para los niños, una tómbola y la visita de Papá Noel

Y por supuesto: comida dulce y salada y refrescos con vino caliente para compartir in situ.

Die APEL von Sainte-Marie in Langon lädt Sie am Samstag, den 2. Dezember, zu ihrem Weihnachtsmarkt ein. –

Entdecken Sie an über 25 Ständen lokale Produzenten, Designer und Kunsthandwerker und finden Sie zahlreiche Geschenkideen.

Zahlreiche Animationen erwarten Sie: Kinderschminken und Basteln, Tombola, Besuch des Weihnachtsmanns!

Und natürlich: süße und herzhafte Speisen und Getränke sowie Glühwein, den Sie vor Ort genießen können.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Sauternes Graves Landes Girondines