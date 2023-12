Projection de documentaire 8 Cours Pasteur Nay, 26 février 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 20:30:00

fin : 2024-02-26

La Communauté de communes du Pays de Nay, en partenariat avec la maison de la montagne, propose la projection du documentaire « des hêtres à la cime », 400 km dans les Pyrénées à la rencontre du vivant. Qu’est-ce qui nous lie les uns aux autres, à la nature, au vivant ?

Animées par cette quête, Angélique, Klervi et Marion partent dans les Pyrénées, à la rencontre de trois figures engagées dans la protection du vivant : Jean-Paul Crampe, Sarah Langner et Diane Sorel. Elles les retrouvent chez eux, dans leurs montagnes, avant de partager ensemble un bivouac sous le ciel étoilé..

8 Cours Pasteur Centre multi services

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



