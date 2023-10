Sac y’a d’dans 8 Cours Pasteur Nay, 3 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

André Minvielle vide son « sac y’a d’dans ». Des rhizomes en voix ci en voix là.

Les élucubrations en chants, en sons, en dire du voc’alchimiste. Scat compris.

Mettre l’accent est son maître mot.

Pas de musique sans accents, c’est le retour de manivelle.

Les petites musiques de la langue quand on la tire. Anthropophonique à souhait !

Du total André Minvielle en somme !.

8 Cours Pasteur Centre multi service

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



André Minvielle empties his « y?a d?dans bag ». Rhizomes of voices here and there.

The elucidations in song, sound and words of the vocal alchemist. Scat included.

Accent is his watchword.

No music without accents.

The little music of the tongue when you pull it out. Anthropophonic to the max!

All in all, André Minvielle!

André Minvielle vacía su bolsa de « y?a d?dans ». Rizomas de voces aquí y allá.

Las elucidaciones en canto, sonido y palabras del alquimista vocal. Scat incluido.

El acento es su consigna.

No puede haber música sin acentos.

Los pequeños sonidos de la lengua al sacarla. Antropofónico a la perfección

En definitiva, ¡André Minvielle!

André Minvielle leert seinen « sac y?a d?dans ». Rhizome aus Stimme hier und Stimme dort.

Die Phantasien des Vokalalchimisten in Gesang, Klang und Worten. Scat inbegriffen.

Akzente setzen ist sein Schlüsselwort.

Keine Musik ohne Akzente, das ist der Rückschlag.

Die kleine Musik der Sprache, wenn man sie herauszieht. Anthropophonisch bis zum Abwinken!

André Minvielle total!

