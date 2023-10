Octobre Rose 8 Cours Pasteur Nay, 7 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’association Nay Avenir organise une marche solidaire sur la véloroute jusqu’à Igon. La participation fera l’objet d’une collecte sera versée au profit de la recherche contre le cancer du sein..

2023-10-07

8 Cours Pasteur Centre Musltiservices de Nay

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Nay Avenir association is organizing a solidarity walk along the cycle route to Igon. All proceeds will go to breast cancer research.

La asociación Nay Avenir organiza una marcha solidaria por la ruta ciclista hasta Igon. La recaudación de la marcha se destinará a la investigación del cáncer de mama.

Der Verein Nay Avenir organisiert einen Solidaritätsmarsch auf der Fahrradroute bis nach Igon. Die Teilnahme wird gesammelt und kommt der Brustkrebsforschung zugute.

